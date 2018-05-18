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Тюменца спасли прямо на рабочем месте от остановки сердца

18 мая 2018, 11:59
Утром, 15 мая бригада скорой помощи № 123 приняла срочный вызов. У 58-летнего мужчины прямо на работе прихватило сердце. Мужчине стало плохо во время ремонта автомобиля, а спустя 20 минут его коллеги вызвали медиков.

Бригада скорой помощи прибыла через 11 минут после вызова. Перед приездом скорой коллеги пострадавшего посадили мужчину в кресло.

Результаты кардиограммы больного указывали на нарушение сердечного ритма. Оказав первую медицинскую помощь, через 20 минут медикам удалось существенно снизить боль в области сердца. Мужчину стали готовить к перевозке в больницу.

Через несколько минут мужчина потерял сознание. Сердцебиение снизилось до 30 ударов в минуту. Упало давление. Еще через несколько минут, благодаря усилиям фельдшеров, все показатели пришли в норму. Очнувшись, мужчина смог разговаривать. С диагнозом острый коронарный синдром его доставили в больницу, сообщает ГБУЗ ТО ССМП.

#Новости#Медпомощь#Медицина#Александр Мязин#Общество
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