Тюменца спасли прямо на рабочем месте от остановки сердца

Через несколько минут мужчина потерял сознание. Сердцебиение снизилось до 30 ударов в минуту. Упало давление. Еще через несколько минут, благодаря усилиям фельдшеров, все показатели пришли в норму. Очнувшись, мужчина смог разговаривать. С диагнозом острый коронарный синдром его доставили в больницу, сообщает ГБУЗ ТО ССМП.