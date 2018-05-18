Тюменца спасли прямо на рабочем месте от остановки сердца

Бригада скорой помощи прибыла через 11 минут после вызова. Перед приездом скорой коллеги пострадавшего посадили мужчину в кресло.
Результаты кардиограммы больного указывали на нарушение сердечного ритма. Оказав первую медицинскую помощь, через 20 минут медикам удалось существенно снизить боль в области сердца. Мужчину стали готовить к перевозке в больницу.
Через несколько минут мужчина потерял сознание. Сердцебиение снизилось до 30 ударов в минуту. Упало давление. Еще через несколько минут, благодаря усилиям фельдшеров, все показатели пришли в норму. Очнувшись, мужчина смог разговаривать. С диагнозом острый коронарный синдром его доставили в больницу, сообщает ГБУЗ ТО ССМП.