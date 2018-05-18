Тюменские ЛГБТ-активисты впервые провели согласованную с властями акцию

Участники собрались в тюменском гайд-парке – сквере Комсомольский. В память о жертвах нетерпимости они запустили в небо шары, образовавшие шестицветную радугу. Большая часть наблюдавших за мероприятием горожан с безразличием отнеслась к действиям активистов, однако некоторые жители проявили интерес к акции – люди задавали вопросы, пытались купить шарики.
Как рассказали порталу NashGorod.ru организаторы, флешмоб был согласован – власти не стали возражать против встречи ЛГБТ в Комсомольском. Стоит отметить, что за порядком в этот вечер следили более двух десятков полицейских, самих участников при этом было всего 17.
Напомним, в 2017 году заявка на проведение «Радужного флешмоба» в Тюмени была отозвана самими организаторами. По словам активистов, полиция сообщила о невозможности обеспечить безопасность участников акции.