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Тюменские ЛГБТ-активисты впервые провели согласованную с властями акцию

18 мая 2018, 11:14
Тюменские гей-активисты провели флешмоб, приуроченный к дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией. Акция прошла накануне, 17 мая, в сквере Комсомольском и была согласована с властями.
Сюжет
Тюмень

Участники собрались в тюменском гайд-парке – сквере Комсомольский. В память о жертвах нетерпимости они запустили в небо шары, образовавшие шестицветную радугу. Большая часть наблюдавших за мероприятием горожан с безразличием отнеслась к действиям активистов, однако некоторые жители проявили интерес к акции – люди задавали вопросы, пытались купить шарики.

Как рассказали порталу NashGorod.ru организаторы, флешмоб был согласован – власти не стали возражать против встречи ЛГБТ в Комсомольском. Стоит отметить, что за порядком в этот вечер следили более двух десятков полицейских, самих участников при этом было всего 17.

Напомним, в 2017 году заявка на проведение «Радужного флешмоба» в Тюмени была отозвана самими организаторами. По словам активистов, полиция сообщила о невозможности обеспечить безопасность участников акции.

#Новости#Флешмоб#ЛГБТ#Тюмень#Александр Васильев#Общество
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