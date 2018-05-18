Тюменские ЛГБТ-активисты впервые провели согласованную с властями акцию

Как рассказали порталу NashGorod.ru организаторы, флешмоб был согласован – власти не стали возражать против встречи ЛГБТ в Комсомольском. Стоит отметить, что за порядком в этот вечер следили более двух десятков полицейских, самих участников при этом было всего 17.