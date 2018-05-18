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Тюменец убил свою знакомую в ходе бытовой ссоры

18 мая 2018, 13:33
СКР города Тюмени завершил следственные действия в отношении 47-летнего мужчины обвиняемого по ч.1 чт. 105 УК РФ (убийство).

По данным следователей, 12 марта 2018 года в одной из квартир по улице Республики, 216 в Тюмени мужчина и женщина распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла бытовая ссора. В гневе, мужчина сел на женщины, которая в этот момент лежала на диване, и стал душить ее. Более того, он вооружился кухонным ножем и 12 раз ударил им потерпевшую. Женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, что 17 марта 2018 года следователи СКР возбудили уголовное дело по факту убийства двух маленьких детей и смерти их отца. По версии следствия, преступление совершил отец двух маленьких девочек, который застрелился.

#Новости#СКР#Александр Мязин#Происшествия
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