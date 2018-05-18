Тюменец убил свою знакомую в ходе бытовой ссоры

По данным следователей, 12 марта 2018 года в одной из квартир по улице Республики, 216 в Тюмени мужчина и женщина распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла бытовая ссора. В гневе, мужчина сел на женщины, которая в этот момент лежала на диване, и стал душить ее. Более того, он вооружился кухонным ножем и 12 раз ударил им потерпевшую. Женщина скончалась на месте преступления.