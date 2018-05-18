Тюменец убил пенсионера столкнув его с лестницы

В причинение смерти по неосторожности подозревают 45-летнего тюменца, который вечером 1 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде одного из домов по улице Парфенова, на почве ссоры толкнул проживающего в указанном пенсионера в область туловища, после чего пожилой человек потерял равновесие и упал с лестничного пролета.