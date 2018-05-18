Тюменец убил пенсионера столкнув его с лестницы

Следственный комитет Российской Федерации по Тюменской области завершил расследование по делу об убийстве пенсионера, которого в марте текущего года столкнули с лестницы в подъезде. В результате чего пожилой человек скончался.
В причинение смерти по неосторожности подозревают 45-летнего тюменца, который вечером 1 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде одного из домов по улице Парфенова, на почве ссоры толкнул проживающего в указанном пенсионера в область туловища, после чего пожилой человек потерял равновесие и упал с лестничного пролета.
В результате падения пожилой тюменец ударился головой о стену, его госпитализировали, однако спасти жизнь пенсионера врачам так и не удалось.
Дело об убийстве по неосторожности передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного Комитета России по Тюменской области.