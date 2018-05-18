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Тюменец убил пенсионера столкнув его с лестницы

18 мая 2018, 17:01
Следственный комитет Российской Федерации по Тюменской области завершил расследование по делу об убийстве пенсионера, которого в марте текущего года столкнули с лестницы в подъезде. В результате чего пожилой человек скончался.
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Тюмень

Следственный комитет Российской Федерации по Тюменской области завершил расследование по делу об убийстве пенсионера, которого в марте текущего года столкнули с лестницы в подъезде. В результате чего пожилой человек скончался.

В причинение смерти по неосторожности подозревают 45-летнего тюменца, который вечером 1 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде одного из домов по улице Парфенова, на почве ссоры толкнул проживающего в указанном пенсионера в область туловища, после чего пожилой человек потерял равновесие и упал с лестничного пролета.

В результате падения пожилой тюменец ударился головой о стену, его госпитализировали, однако спасти жизнь пенсионера врачам так и не удалось.

Дело об убийстве по неосторожности передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного Комитета России по Тюменской области.

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