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ТОП-3: аквапарк Шевчика, ДТП на кольцевой и тобольский эксгибиционист

18 мая 2018, 20:11
Очередная рабочая неделя подошла к концу. Тюменцам она запомнилась флешмобом ЛГБТ-активистов, закрытием двух торговых центров и кадровыми перестановками в региональном и федеральном правительстве. Однако в ТОП-3 популярных публикаций вошли другие новости.
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Тюмень

Очередная рабочая неделя подошла к концу. Тюменцам она запомнилась флешмобом ЛГБТ-активистов, закрытием двух торговых центров и кадровыми перестановками в региональном и федеральном правительстве. Однако в ТОП-3 популярных публикаций вошли другие новости.

На первом месте оказалась статья о том, что единственным бенефициаром аквапарка «ЛетоЛето», ранее известного жителям Тюмени под проектным наименованием «Аквамарин», будет Владимир Шевчик — бывший супруг первого заместителя губернатора региона.

Второй по читаемости стала новость о смерти мужчины, зажатого в ходе ДТП между двумя автомобилями. Инцидент произошел 14 мая возле Лесобазы.

Замыкает ТОП-3 публикация о замеченным жительницей Тобольска голом мужчине, который разгуливал в лесу около стадиона «Тобол». Инцидент произошел 15 мая вечером.

#Новости#Тюмень#Александр Васильев#Общество
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