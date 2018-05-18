ТОП-3: аквапарк Шевчика, ДТП на кольцевой и тобольский эксгибиционист

Очередная рабочая неделя подошла к концу. Тюменцам она запомнилась флешмобом ЛГБТ-активистов, закрытием двух торговых центров и кадровыми перестановками в региональном и федеральном правительстве. Однако в ТОП-3 популярных публикаций вошли другие новости.