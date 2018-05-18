ТОП-3: аквапарк Шевчика, ДТП на кольцевой и тобольский эксгибиционист

Очередная рабочая неделя подошла к концу. Тюменцам она запомнилась флешмобом ЛГБТ-активистов, закрытием двух торговых центров и кадровыми перестановками в региональном и федеральном правительстве. Однако в ТОП-3 популярных публикаций вошли другие новости.
На первом месте оказалась статья о том, что единственным бенефициаром аквапарка «ЛетоЛето», ранее известного жителям Тюмени под проектным наименованием «Аквамарин», будет Владимир Шевчик — бывший супруг первого заместителя губернатора региона.
Второй по читаемости стала новость о смерти мужчины, зажатого в ходе ДТП между двумя автомобилями. Инцидент произошел 14 мая возле Лесобазы.
Замыкает ТОП-3 публикация о замеченным жительницей Тобольска голом мужчине, который разгуливал в лесу около стадиона «Тобол». Инцидент произошел 15 мая вечером.