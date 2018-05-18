nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Швейцарские часы: роскошь со знаком качества

18 мая 2018, 12:12
Швейцарские часы: роскошь со знаком качества

Часы были и остаются незаменимым аксессуаром деловых людей. По ним всегда можно определить статус и уровень дохода человека. Своей точность, элегантностью и оригинальным видом всегда славились швейцарские часы.

Дорогостоящие швейцарские часы производятся небольшими партиями, при этом каждая модель отличается от предыдущей хотя бы внешним обликом. Это делает швейцарские часы эксклюзивными и оправдывает их высокую цену.

Почти каждый год швейцарские часовые компании представляют образцы своего искусства, которые восхищают мировую общественность своей технологической точностью и универсальностью. В швейцарской промышленности производство часов занимает третье место по импорту, а во всем мире — неизменно первое.

Наручные часы отличаются разнообразием видов и функций.

Виды наручных часов:

  • апертура — часы, показывающие фазы Луны, время восхода и захода солнца, а в некоторых моделях и движение различных планет;
  • багет — часы с удлиненным механизмом в виде прямоугольника;
  • морской хронометр — одни из самых точных часов, которые помещены в специальный корпус, чтобы постоянно удерживать механизм в горизонтальном положении, показывают координаты широты и долготы;
  • репетир — часы, которые имеют звуковой механизм для индикации различных отрезков времени;
  • скелетон — часы у которых виден механизм за счет прозрачной задней крышки, детали механизма часто украшают гравировкой и драгоценными камнями;
  • сплит-хронограф — часы имеющие секундомер;
  • ультратонкие часы — часы толщиной от 1,5 до 3,0 мм;
  • устрица — одна из моделей Rolex c двойной герметизацией;
  • хронограф — часы с двумя независимыми измерительными системами: одна показывает текущее время, другая измеряет короткие промежутки времени;
  • хронометр — особо точные часы.

Как правильно выбрать швейцарские часы?

Безусловно, самым важным критерием в выборе швейцарских часов являются предпочтения их будущего владельца. Однако есть ряд немаловажных факторов, которые необходимо учитывать при покупке:

  1. Механизм должен быть швейцарским. То есть состоять не менее чем на 50% из деталей, произведенных в Швейцарии.
  2. Сборка обязательно должна быть швейцарской. Эта страна является монополистом в часовой сфере.
  3. Контроль качества часов также должен производиться в Швейцарии. Только в этом случае на циферблате или других частях часов может присутствовать знаменитая на весь мир надпись Swiss Made.

Купить или продать свои швейцарские часы можно в "Элитном ломбарде" . Кроме часов здесь можно найти всевозможные ювелирные украшения, предметы искусства и аксессуары.

OOO "Элит ломбард"

ИНН: 7743514143

ОГРН: 1037789011468

Адрес: 123100, г Москва, улица 1905 Года, дом 1, этаж 1, пом. 2 ком. 1,6,7.

#Новости#Ломбард#Швейцарские часы#Часы#Анна Григорьева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25