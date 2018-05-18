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Подведены итоги работы здравоохранения Тюмени за 2017 год

18 мая 2018, 18:03
В Тюмени состоялось заседание департамента здравоохранения города для подведения итогов работы системы здравоохранения за 2017 год. Заседание собрало руководителей и главврачей больниц и поликлиник города, а так же ректоров ТГМУ и общественных деятелей.

В Тюмени состоялось заседание департамента здравоохранения города для подведения итогов работы системы за 2017 год. На собрании присутствовали руководители, главврачи больниц и поликлиник города, а так же общественные деятели.

Основное направление работы департамента – максимальное качество и доступность медпомощи для населения. Далее в числе критериев работы: повышение эффективности, внедрение новых технологий и методов лечения больных.

На встрече также отметили, что в городе все больше внимания уделяется профилактике серьезных онкологических заболеваний и болезней сердца. Проводятся выезды медработников в формате «Доктор с вами» в различные районы Тюмени – Метелево, Рощино, Патрушево, Малый Тараскуль и другие. В планах ведомства – проведение пободных мероприятий в крупных промышленных предприятиях.

Новые технологии и электронные базы данных также способствуют развитию здравоохранения. У горожан появляются электронные медкарты, выписываются электронные рецепты, что упрощает бумажную волокиту.

В торговых центрах проходят различные акции по измерению давления, прохождению флюорографии и подобное. Происходит оптимизация рабочего процесса в поликлиниках.

В 2017 году в больницах стали работать 170 молодых специалистов, сообщает департамент здравоохранения Тюмени.

#Новости#Здоровье#Медицина#Александр Мязин#Общество
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