Подведены итоги работы здравоохранения Тюмени за 2017 год

В Тюмени состоялось заседание департамента здравоохранения города для подведения итогов работы системы за 2017 год. На собрании присутствовали руководители, главврачи больниц и поликлиник города, а так же общественные деятели.
Основное направление работы департамента – максимальное качество и доступность медпомощи для населения. Далее в числе критериев работы: повышение эффективности, внедрение новых технологий и методов лечения больных.
На встрече также отметили, что в городе все больше внимания уделяется профилактике серьезных онкологических заболеваний и болезней сердца. Проводятся выезды медработников в формате «Доктор с вами» в различные районы Тюмени – Метелево, Рощино, Патрушево, Малый Тараскуль и другие. В планах ведомства – проведение пободных мероприятий в крупных промышленных предприятиях.
Новые технологии и электронные базы данных также способствуют развитию здравоохранения. У горожан появляются электронные медкарты, выписываются электронные рецепты, что упрощает бумажную волокиту.
В торговых центрах проходят различные акции по измерению давления, прохождению флюорографии и подобное. Происходит оптимизация рабочего процесса в поликлиниках.
В 2017 году в больницах стали работать 170 молодых специалистов, сообщает департамент здравоохранения Тюмени.