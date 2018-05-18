Подведены итоги работы здравоохранения Тюмени за 2017 год

На встрече также отметили, что в городе все больше внимания уделяется профилактике серьезных онкологических заболеваний и болезней сердца. Проводятся выезды медработников в формате «Доктор с вами» в различные районы Тюмени – Метелево, Рощино, Патрушево, Малый Тараскуль и другие. В планах ведомства – проведение пободных мероприятий в крупных промышленных предприятиях.