Очередное ДТП с участием «Яндекс.Такси» произошло на одном из тюменских перекрестков

«Что не так с этим «Яндексом», – задает вопрос в комментариях Василий К. Другой пользователь отвечает: «Криворукие водилы ушли из «Олимп» и «Нонстоп» (службы заказа такси, прим. ред.) в «Яндекс» (такси).
Но в данном случае водитель «Яндекс.Такси» в аварии не виноват, он сам является жертвой ДТП.
Его слова подтверждает другой пользователь, который ссылается на видеозапись аварии (см. ниже). На кадрах видно, как двигавшаяся за такси «девятка» покидает место ДТП.
Ранее портал NashGorod.ru публиковал несколько репортажей об авариях на тюменских дорогах, которые произошли по вине водителей «Яндекс.Такси».