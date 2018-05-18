На левом берегу реки Туры в Тюмени благоустроят три зоны отдыха

В частности городские власти и главное управление строительства области планируют укрепить берег и благоустроить участки от улиц Щербакова до улицы Чкалов.
На данный момент проводится госэкспертиза проекта, а затем будут проведены торги на право выполнения работ, которые могут состоятся в июле 2018 года. Всего планируется благоустроить около 900 м берега реки.
Для пешеходов будут предусмотрены площадки для спорта и отдыха, беседки, скамейки, велодорожки и пешеходные тротуары. Будут добавлены скейт-парк и амфитеатр. Как ожидается, всего будет построено три зоны отдыха – тихая, игровая и детская. Общая площадь зоны благоустройства составит около 9 000 кв м. В проектах значатся три автостоянки, сообщает «Тюменская линия».