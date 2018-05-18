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На левом берегу реки Туры в Тюмени благоустроят три зоны отдыха

18 мая 2018, 14:03
Левый берег реки Туры в Тюмени планируется благоустроить в несколько этапов, из них первые два должны быть закончены к концу 2018 года.
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Тура

В частности городские власти и главное управление строительства области планируют укрепить берег и благоустроить участки от улиц Щербакова до улицы Чкалов.

На данный момент проводится госэкспертиза проекта, а затем будут проведены торги на право выполнения работ, которые могут состоятся в июле 2018 года. Всего планируется благоустроить около 900 м берега реки.

Для пешеходов будут предусмотрены площадки для спорта и отдыха, беседки, скамейки, велодорожки и пешеходные тротуары. Будут добавлены скейт-парк и амфитеатр. Как ожидается, всего будет построено три зоны отдыха – тихая, игровая и детская. Общая площадь зоны благоустройства составит около 9 000 кв м. В проектах значатся три автостоянки, сообщает «Тюменская линия».

#Новости#Тура#Благоустройство#Александр Мязин#Общество
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