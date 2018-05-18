Источники назвали перспективы Моора на губернаторское кресло неоднозначными

В прошлом месяце, 22 апреля стало известно о том, что глава муниципалитета закончил обучение в Российской академии народного хозяйства и гражданской службы при Президенте РФ. Он получил диплом об успешном прохождении курса EMPМ. Тем не менее, политолог Александр Безделов предположил, что сити-менеджер ориентировался на долгосрочную перспективу.