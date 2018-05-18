Источники назвали перспективы Моора на губернаторское кресло неоднозначными

Должность министерства строительства и ЖКХ России возможно займет губернатор Тюменского региона Владимир Якушев. В этом случае Александр Моор может стать его врио. Однако люди близкие к администрации Тюмени и правительству области называют сценарий с повышением главы города сомнительным.
В прошлом месяце, 22 апреля стало известно о том, что глава муниципалитета закончил обучение в Российской академии народного хозяйства и гражданской службы при Президенте РФ. Он получил диплом об успешном прохождении курса EMPМ. Тем не менее, политолог Александр Безделов предположил, что сити-менеджер ориентировался на долгосрочную перспективу.
«Вероятно, полученные знания позволят ему заработать определенное преимущество перед конкурентами, но воспользоваться ими в ближайшее время глава администрации не сможет», — поделился мнением эксперт.
Кроме этого, ранее представители пресс-службы области заверили, что Якушев сохранит свое рабочее кресло.