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Источники назвали перспективы Моора на губернаторское кресло неоднозначными

18 мая 2018, 13:51
Источники портала NashGorod.ru в мэрии города называют назначение врио губернатора Тюменской области Александра Моора маловероятным. По оценкам инсайдеров, Моор так же продолжит работу на посту тюменского мэра.

Должность министерства строительства и ЖКХ России возможно займет губернатор Тюменского региона Владимир Якушев. В этом случае Александр Моор может стать его врио. Однако люди близкие к администрации Тюмени и правительству области называют сценарий с повышением главы города сомнительным.

В прошлом месяце, 22 апреля стало известно о том, что глава муниципалитета закончил обучение в Российской академии народного хозяйства и гражданской службы при Президенте РФ. Он получил диплом об успешном прохождении курса EMPМ. Тем не менее, политолог Александр Безделов предположил, что сити-менеджер ориентировался на долгосрочную перспективу.

«Вероятно, полученные знания позволят ему заработать определенное преимущество перед конкурентами, но воспользоваться ими в ближайшее время глава администрации не сможет», — поделился мнением эксперт.

Кроме этого, ранее представители пресс-службы области заверили, что Якушев сохранит свое рабочее кресло.

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