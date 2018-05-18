Губернатор Тюменской области может возглавить Минстрой России

Федеральные СМИ со ссылкой на источники из Кремля отмечают, что исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень уже неоднократно просился в отставку. Сейчас на данную должность рассматривают сразу несколько кандидатур, но именно Владимира Якушева называют основным претендентом. По сообщению источников NashGorod.ru, данный кандидат считается фигурой, близкой к мэру Москвы.