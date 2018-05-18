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Губернатор Тюменской области может возглавить Минстрой России

18 мая 2018, 12:18
Новым главой министерства строительства и ЖКХ России возможно станет губернатор Тюменского региона Владимир Якушев. Информация появилась после того, как стало известно, что действующий министр строительства рискует покинуть свой пост.
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Тюмень

Федеральные СМИ со ссылкой на источники из Кремля отмечают, что исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень уже неоднократно просился в отставку. Сейчас на данную должность рассматривают сразу несколько кандидатур, но именно Владимира Якушева называют основным претендентом. По сообщению источников NashGorod.ru, данный кандидат считается фигурой, близкой к мэру Москвы.

Александр Моор в этом случае может стать врио губернатора Тюменского региона. Эту информацию политологи не подтверждают и не опровергают.

Все подробности станут известны в течение дня.

#Новости#Губернатор Владимир Якушев#Тюменская область#Тюмень#Виктория Макарова#Город
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