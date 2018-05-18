Благодаря капитальному ремонту в Тюмени отремонтируют почти 380 домов

Следует добавить, что замена лифтов и обслуживающего оборудования проводится планово один раз в 25 лет – именно такой ресурс должен отработать механизм. Отметим, что ни один тюменский лифт не достиг «пенсионного» возраста, что позволило областному центру выйти на первое место по соответствующему показателю.