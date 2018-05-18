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Благодаря капитальному ремонту в Тюмени отремонтируют почти 380 домов

18 мая 2018, 08:33
В Тюмени идет реализация регионального краткосрочного плана по капитальному ремонту многоквартирных зданий. На сегодняшний день ремонтные работы завершены на 169 жилых объектах из 380 многоквартирных домов, запланированных на текущий год.

Корреспонденты издания Tumix наблюдали за ходом проведения ремонта на двух городских объектах.

В доме по улице Широтной, 19 рабочие заменили оборудование, которое отвечает за работу лифта. Важно отметить, что процесс замены оборудования производился с учетом интересов людей, проживающих в доме. В частности, один из двух лифтов, обслуживающих жителей, постоянно работал.

Следует добавить, что замена лифтов и обслуживающего оборудования проводится планово один раз в 25 лет – именно такой ресурс должен отработать механизм. Отметим, что ни один тюменский лифт не достиг «пенсионного» возраста, что позволило областному центру выйти на первое место по соответствующему показателю.

Согласно второму краткосрочному плану, который планируется реализовать в период с 2018 по 2020 годы, капитальному ремонту подлежат почти 800 тюменских многоэтажек.

#Новости#Капитальный ремонт#Лифт#Недвижимость#Алексей Колесов#Общество
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