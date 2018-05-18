Александр Моор остается наиболее вероятным кандидатом на губернаторское кресло

Напомним, что Моор на государственную службу попал в 2001 году, где был избран заместителем главы департамента экономики Тюменской области. Потом некоторое время занимал пост гендиректора ЦУМа, а в 2005 вернулся в правительство и возглавил департамент имущественных отношений Тюмени. В этом же году он стал заместителем губернатора Тюменской области.