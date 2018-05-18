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Александр Моор остается наиболее вероятным кандидатом на губернаторское кресло

18 мая 2018, 17:23
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ возглавит губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В связи с этим его пост может занять глава города Александр Моор.

В соцсетях тюменцы активно обсуждают новую должность Якушева и интересуются, кто сейчас займет губернаторское кресло. Многие пишут, что временно исполняющим обязанности главы Тюменской области будет назначен глава администрации Тюмени Александр Моор.

Напомним, что Моор на государственную службу попал в 2001 году, где был избран заместителем главы департамента экономики Тюменской области. Потом некоторое время занимал пост гендиректора ЦУМа, а в 2005 вернулся в правительство и возглавил департамент имущественных отношений Тюмени. В этом же году он стал заместителем губернатора Тюменской области.

На должность главы муниципалитета Александра Моора назначили 25 февраля 2011 года. Депутаты Тюменской городской Думы единогласно проголосовали на заседании за его назначение.

#Новости#Губернатор Владимир Якушев#Александр Моор#Тюмень#Виктория Макарова#Город
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