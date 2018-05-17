«ВКонтакте» подвела итоги программы поддержки предпринимательниц

Напомним, программа #яделаюбизнес стартовала 7 марта текущего года. В ней приняли участие 100 женщин-предпринимательниц, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».Принять участие в проекте могла любая девушка от 18 лет с существующим не более пяти лет бизнесом или идеей собственного дела, которая может быть реализована до сентября 2018 года.