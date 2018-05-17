Российская социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги программы поддержки предпринимательниц #яделаюбизнес. Победители получили шесть месяцев бесплатного обслуживания юридических лиц в банке «Открытие», а также средства на продвижение своего сообщества в соцсети.
Первое место и 200 тысяч рублей достались Наталье Гржелецой из Новокузнецка. Второе - Елене Сурковой из Санкт-Петербурга, третье - Полине Скворцовой, также из северной столицы России. На четвертом месте оказалась Юлия Хилобок из Омска, на пятом - Татьяна Громова из Санкт-Петербурга.
Партнёры проекта: банк «Открытие», издания Rusbase, SNC и Elle Girl, комитет по развитию женского предпринимательства «Опора России».
Напомним, программа #яделаюбизнес стартовала 7 марта текущего года. В ней приняли участие 100 женщин-предпринимательниц, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».Принять участие в проекте могла любая девушка от 18 лет с существующим не более пяти лет бизнесом или идеей собственного дела, которая может быть реализована до сентября 2018 года.