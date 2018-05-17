Ведущего инженера МКУ в Тюмени обвиняют в получении крупной взятки

Чтобы избежать возможных проблем, руководство организации согласилось на такие условия. Денежные средства передавались лично или переводом на карту супруги ведущего инженера. С мая 2016 года по декабрь 2017 года злоумышленник получил около 200 000 рублей. В марте 2018 года директор подрядной организации сообщил о происходящем в правоохранительные органы и под контролем сотрудников МВД передал 30 000 рублей. Ведущий инженер МКУ задержан и отправлен под домашний арест.