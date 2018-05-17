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Ведущего инженера МКУ в Тюмени обвиняют в получении крупной взятки

17 мая 2018, 12:28
Прокуратура ЦАО Тюмени направила в суд дело в отношении квартального, обвиняемого в получении взятки в размере 230 000 рублей.

Прокуратура ЦАО Тюмени направила в суд дело в отношении квартального, обвиняемого в получении взятки в размере 230 000 рублей.

Как полагают следователи, ведущий инженер МКУ «Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа города Тюмени» в мае 2016 года запросил себе у руководства подрядчика ежемесячное вознаграждение в 10 тысяч рублей. В ответ злоумышленник пообещал подрядчику беспрепятственное ведение хозяйственной деятельности и отсутствие штрафов.

Чтобы избежать возможных проблем, руководство организации согласилось на такие условия. Денежные средства передавались лично или переводом на карту супруги ведущего инженера. С мая 2016 года по декабрь 2017 года злоумышленник получил около 200 000 рублей. В марте 2018 года директор подрядной организации сообщил о происходящем в правоохранительные органы и под контролем сотрудников МВД передал 30 000 рублей. Ведущий инженер МКУ задержан и отправлен под домашний арест.

Возбуждено уголовное дело по факту получение крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Материалы дела направлены на рассмотрение в Центральный районный суд Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

#Новости#Прокуратура#Александр Мязин#Происшествия
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