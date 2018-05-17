ВАЗ 2107 и грузовая «Газель» столкнулись на Червишевском тракте в Тюмени

По словам очевидцев, в районе поворота на Патрушева встретились ВАЗ и «Газель». После ДТП капоты у обоих транспортных средств получили серьезные повреждения. По предварительным данным сотрудников ДПС, авария произошла при неудачном маневре водителя ВАЗ. Мужчина 1951 года рождения (водитель легковушки) получил рану лица, сообщает ng72.ru.
Напомним, что вечером, 16 мая на улице Максима Горького был задержан пьяный водитель пнувший в пах сотрудника ГИБДД. По словам очевидцев, мужчина, находившийся за рулем «Mercedes, не смог соблюсти безопасную дистанцию движения и совершил ДТП с автомобилем Toyota. Через некоторое время прибыли сотрудники ГИБДД для оформления ДТП. В ходе установления виновников выяснилось, что водитель «Mercedes» был пьян.