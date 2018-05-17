ВАЗ 2107 и грузовая «Газель» столкнулись на Червишевском тракте в Тюмени

Напомним, что вечером, 16 мая на улице Максима Горького был задержан пьяный водитель пнувший в пах сотрудника ГИБДД. По словам очевидцев, мужчина, находившийся за рулем «Mercedes, не смог соблюсти безопасную дистанцию движения и совершил ДТП с автомобилем Toyota. Через некоторое время прибыли сотрудники ГИБДД для оформления ДТП. В ходе установления виновников выяснилось, что водитель «Mercedes» был пьян.