Тюменский студент отправится в путешествие вместе с Федором Конюховым

По итогам прошедшего ЕГЭ тюменский школьник Иван Миляев получил сто баллов и без сложностей поступил в университет на географа. В связи с чем его пригласил на встречу Федор Конюхов, а уже после известный путешественник позвал молодого студента в «Кымскую кругосветку». Как сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области, эту встречу он обещал всем школьникам, которые успешно справятся с экзаменом по географии, его видеообращение включали перед эказменом по географии во всех школах России.