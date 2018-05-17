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Тюменский студент отправится в путешествие вместе с Федором Конюховым

17 мая 2018, 19:03
Тюменский школьник, который набрал по результатам ЕГЭ сто баллов, отправят в экспедицию под названием «Крымская кругосветка» вместе с Федором Конюховым. Две недели он будет вести морское исследование и подводную археологическую разведку. Об этом сообщают в городском департаменте образования.

Тюменский школьник, который набрал по результатам ЕГЭ сто баллов, отправят в экспедицию под названием «Крымская кругосветка» вместе с Федором Конюховым. Две недели он будет вести морское исследование и подводную археологическую разведку. Об этом сообщают в городском департаменте образования.

По итогам прошедшего ЕГЭ тюменский школьник Иван Миляев получил сто баллов и без сложностей поступил в университет на географа. В связи с чем его пригласил на встречу Федор Конюхов, а уже после известный путешественник позвал молодого студента в «Кымскую кругосветку». Как сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области, эту встречу он обещал всем школьникам, которые успешно справятся с экзаменом по географии, его видеообращение включали перед эказменом по географии во всех школах России.

Как рассказывает молодой человек, в путешествие он возьмет с собой пару тетрадей, фотоаппарат и учебники. По приезде из путешествия Ивана ждет летняя сессия. Он мечтает всерьез заниматься этой наукой.

#Новости#Знаменитости#ЕГЭ#Школьники#Виктория Макарова#Общество
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