nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Посетителей тюменских торговых центров обворовывала Омская карманница

17 мая 2018, 15:03
В Омске задержана местная 22-летняя жительница, которая промышляла карманными кражами в торговых центрах Тюмени.
Сюжет
Тюмень

В Омске задержана местная 22-летняя жительница, которая промышляла карманными кражами в торговых центрах Тюмени.

По данным следствия, 15 апреля девушка совершила сразу три кражи в тюменских торговых центрах, а после вернулась в родной город, где позднее и была задержана сотрудниками полиции, сообщает «РИА ОмскИнформ».В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Кража», девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным УМВД по городу Тюмени, задержанная в Омске карманница не имеет постоянного места работы, также она была ранее судима. Сотрудники правопорядка призывают граждан не носить ценности и деньги в рюкзаках одетых на спину и в заднем кармане брюк.

#Новости#Карманники#Омск#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25