Посетителей тюменских торговых центров обворовывала Омская карманница

В Омске задержана местная 22-летняя жительница, которая промышляла карманными кражами в торговых центрах Тюмени.
По данным следствия, 15 апреля девушка совершила сразу три кражи в тюменских торговых центрах, а после вернулась в родной город, где позднее и была задержана сотрудниками полиции, сообщает «РИА ОмскИнформ».В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Кража», девушке грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным УМВД по городу Тюмени, задержанная в Омске карманница не имеет постоянного места работы, также она была ранее судима. Сотрудники правопорядка призывают граждан не носить ценности и деньги в рюкзаках одетых на спину и в заднем кармане брюк.