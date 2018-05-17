Посетителей тюменских торговых центров обворовывала Омская карманница

По данным следствия, 15 апреля девушка совершила сразу три кражи в тюменских торговых центрах, а после вернулась в родной город, где позднее и была задержана сотрудниками полиции, сообщает «РИА ОмскИнформ».В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Кража», девушке грозит до пяти лет лишения свободы.