Почти сотню спортивных площадок отремонтируют до конца года в Тюмени

С 2016 года горадминистрация постепенно повышает планы ремонта и устройства тротуаров в городе. Два года назад строительные работы были выполнены на 11,8 км тротуаров, в этом году в планах 16 км. По расчетам строителей необходимые работы будут завершены до конца сентября.