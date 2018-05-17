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Почти сотню спортивных площадок отремонтируют до конца года в Тюмени

17 мая 2018, 10:18
К концу 2018 года в Тюменской области отремонтируют 91 спортивное сооружение, 48 площадок для детей и 16 км тротуаров. Напомним, что 11 мая губернатор Тюменской области провел рабочую встречу совместно с муниципальными властями Тюмени.

В числе обсуждаемых тем прозвучала информация о реализации проектов благоустройства города.

На сегодняшний день строительство и ремонт городских тротуаров – очень востребованная для горожан программа работы местных властей. Как пояснил заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев, в городе существует бальная система определения очередности ремонтных работ, которая учитывает несколько факторов для начала ремонтных работ.

С 2016 года горадминистрация постепенно повышает планы ремонта и устройства тротуаров в городе. Два года назад строительные работы были выполнены на 11,8 км тротуаров, в этом году в планах 16 км. По расчетам строителей необходимые работы будут завершены до конца сентября.

Также в планах проведение ремонта на 91 спортивной площадке города. Спецкомиссией данные объекты были определены в 2017 году. Строители поменяют сетки, уложат безопасное покрытие на площадках, приведут в порядок общий внешний вид, сообщает администрация Тюменской области.

#Новости#Ремонт#Александр Мязин#Общество
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