Почти сотню спортивных площадок отремонтируют до конца года в Тюмени

В числе обсуждаемых тем прозвучала информация о реализации проектов благоустройства города.
На сегодняшний день строительство и ремонт городских тротуаров – очень востребованная для горожан программа работы местных властей. Как пояснил заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев, в городе существует бальная система определения очередности ремонтных работ, которая учитывает несколько факторов для начала ремонтных работ.
С 2016 года горадминистрация постепенно повышает планы ремонта и устройства тротуаров в городе. Два года назад строительные работы были выполнены на 11,8 км тротуаров, в этом году в планах 16 км. По расчетам строителей необходимые работы будут завершены до конца сентября.
Также в планах проведение ремонта на 91 спортивной площадке города. Спецкомиссией данные объекты были определены в 2017 году. Строители поменяют сетки, уложат безопасное покрытие на площадках, приведут в порядок общий внешний вид, сообщает администрация Тюменской области.