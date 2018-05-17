Нейрохирурги Тюмени провели успешную операцию для трехмесячной девочки

По словам главврача тюменского ФЦН, подобные случаи в центре не редкость. Так в декабре 2017 по рекомендации за помощью обратились родители 6-летнего мальчика из Москвы. Врачи разных клиник страны не брались за проведение сложной операции опухоли головного мозга, однако в Тюмени это удалось.