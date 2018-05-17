Нейрохирурги Тюмени провели успешную операцию для трехмесячной девочки

Врачи ФЦН Тюмени спасли грудного ребенка от опухоли спинного мозга. По сообщениям СМИ, ребенка центр нейрохирургии привезли из Челябинской области. Родители 3-месячной девочки заметили, что у нее болит рука. После проведения МРТ врачи выявили у девочки опухоль спинного мозга.
Родители ребенка через программу Елены Малышевой вышли на тюменских специалистов, которые согласились прооперировать новорожденного ребенка.
По словам главврача тюменского ФЦН, подобные случаи в центре не редкость. Так в декабре 2017 по рекомендации за помощью обратились родители 6-летнего мальчика из Москвы. Врачи разных клиник страны не брались за проведение сложной операции опухоли головного мозга, однако в Тюмени это удалось.
Для удаления опухоли спинного мозга девочки потребовалась уникальная операция, которая длилась 8 часов. Стоит отметить, что уже на следующий день ребенок начал самостоятельно есть и пить. Ей предстоит долгая реабилитация, однако с недугом удалось справится, сообщает newsprom.ru.