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Нейрохирурги Тюмени провели успешную операцию для трехмесячной девочки

17 мая 2018, 13:03
Врачи ФЦН Тюмени спасли грудного ребенка от опухоли спинного мозга. По сообщениям СМИ, трехмесячную девочку привезли из Челябинской области в центр нейрохирургии. Родители ребенка девочки заметили, что у нее болит рука. После проведения МРТ врачи выявилась опухоль спинного мозга.

Врачи ФЦН Тюмени спасли грудного ребенка от опухоли спинного мозга. По сообщениям СМИ, ребенка центр нейрохирургии привезли из Челябинской области. Родители 3-месячной девочки заметили, что у нее болит рука. После проведения МРТ врачи выявили у девочки опухоль спинного мозга.

Родители ребенка через программу Елены Малышевой вышли на тюменских специалистов, которые согласились прооперировать новорожденного ребенка.

По словам главврача тюменского ФЦН, подобные случаи в центре не редкость. Так в декабре 2017 по рекомендации за помощью обратились родители 6-летнего мальчика из Москвы. Врачи разных клиник страны не брались за проведение сложной операции опухоли головного мозга, однако в Тюмени это удалось.

Для удаления опухоли спинного мозга девочки потребовалась уникальная операция, которая длилась 8 часов. Стоит отметить, что уже на следующий день ребенок начал самостоятельно есть и пить. Ей предстоит долгая реабилитация, однако с недугом удалось справится, сообщает newsprom.ru.

#Новости#Онкологический центр#Медицина#Александр Мязин#Общество
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