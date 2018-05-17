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Не убедившийся в безопасности маневра тюменец устроил ДТП

17 мая 2018, 11:03
На улице Геологоразведчиков в Тюмени 16 мая произошло ДТП с участием двух автомобилей. По информации СМИ, столкнулись Hyundai Solaris и Chevrolet Lacetti.

На улице Геологоразведчиков в Тюмени 16 мая произошло ДТП с участием двух автомобилей. По информации СМИ, столкнулись Hyundai Solaris и Chevrolet Lacetti.

По версии ГИБДД, водитель корейского автомобиля не пропустил второго водителя при повороте налево. В результате столкновения водитель Hyundai Solaris получил сотрясение головного мозга, сообщает портал «Мегатюмень».

Напомним, что в этот же день на улице Демьяна Бедного в Тюмени двое детей попали под колеса автомобиля на проезжей части. Авария произошла в тот момент, когда дети пытались перейти дорогу в стороне от пешеходного перехода, находившегося неподалеку. Однако очевидцы утверждают, что пострадавшие переходили дорогу в установленном месте. Пострадавших детей доставили в больницу. Возраст детей, а также степень тяжести полученных травм спасательные службы не уточнили.

#Новости#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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