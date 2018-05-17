Не убедившийся в безопасности маневра тюменец устроил ДТП

Напомним, что в этот же день на улице Демьяна Бедного в Тюмени двое детей попали под колеса автомобиля на проезжей части. Авария произошла в тот момент, когда дети пытались перейти дорогу в стороне от пешеходного перехода, находившегося неподалеку. Однако очевидцы утверждают, что пострадавшие переходили дорогу в установленном месте. Пострадавших детей доставили в больницу. Возраст детей, а также степень тяжести полученных травм спасательные службы не уточнили.