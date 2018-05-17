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На автодороге Тюмень-Богандинский появятся 4 полосы для движения

17 мая 2018, 09:33
Ремонтные работы на автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский сделают этот участок более удобным, безопасным, а также благоприятно скажутся на развитии промышленных объектов на прилегающих территориях.

Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрея Чистякова, основной трафик на участке дороги создают дачники и транзитный транспорт. Помимо этого, создание индустриальных парков в поселках Боровский и Богандинский также увеличит нагрузку на автодорогу.

Другим немаловажным фактором, которые обусловил проведение ремонтных работ, является увеличение безопасности дорожного движения. С этой целью в плане дорожных строителей увеличение полос для движения. После окончания работ дорога автомобильный транспорт будет двигаться по двум полосам в обоих направлениях.

Ввести в эксплуатацию обновленное дорожное полотно на участке Тюмень-Боровский планируют уже в этом году. Важно отметить, что строительный работы организованы таким образом, чтобы причинить минимум неудобств участникам движения.

Портал NashGorod.ru ранее сообщал, что в 2018 году будут открыты два участка автодороги «Обход Тюмени». По информации городских властей, проект включает в себя 55 км автотрассы, из которых 49 построено на данный момент.

Фото: Ремонтные работы на автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский, «Тюменская линия»

#Новости#Ремонт дорог#Дороги#Алексей Колесов#Общество
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