На автодороге Тюмень-Богандинский появятся 4 полосы для движения

Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрея Чистякова, основной трафик на участке дороги создают дачники и транзитный транспорт. Помимо этого, создание индустриальных парков в поселках Боровский и Богандинский также увеличит нагрузку на автодорогу.
Другим немаловажным фактором, которые обусловил проведение ремонтных работ, является увеличение безопасности дорожного движения. С этой целью в плане дорожных строителей увеличение полос для движения. После окончания работ дорога автомобильный транспорт будет двигаться по двум полосам в обоих направлениях.
Ввести в эксплуатацию обновленное дорожное полотно на участке Тюмень-Боровский планируют уже в этом году. Важно отметить, что строительный работы организованы таким образом, чтобы причинить минимум неудобств участникам движения.
Портал NashGorod.ru ранее сообщал, что в 2018 году будут открыты два участка автодороги «Обход Тюмени». По информации городских властей, проект включает в себя 55 км автотрассы, из которых 49 построено на данный момент.
Фото: Ремонтные работы на автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский, «Тюменская линия»