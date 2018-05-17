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Муж сломал тюменке ключицу во время празднования дня рождения сына

17 мая 2018, 19:34
В Тюмени 55-летний мужчина избил свою жену во время празднования дня рождения сына. В результате разговора между супругами завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Задержанный нанес удары своей жене, после которых она получила перелом ключицы.
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Драка

В Тюмени 55-летний мужчина избил свою жену во время празднования дня рождения сына. В результате разговора между супругами завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Задержанный нанес удары своей жене, после которых она получила перелом ключицы.

Выехавший на место преступления участковый задержал супруга потерпевшей. Полицию вызвала гостья праздника, мужчину сразу же доставили в отдел полиции. Тюменец польностью признал свою вину.

В отношении него возбуждено уголовное по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба управления МВД России по тюменской области.

#Новости#Драка#Уголовное дело#Травмы#Виктория Макарова#Общество
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