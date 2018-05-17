Муж сломал тюменке ключицу во время празднования дня рождения сына

В Тюмени 55-летний мужчина избил свою жену во время празднования дня рождения сына. В результате разговора между супругами завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Задержанный нанес удары своей жене, после которых она получила перелом ключицы.
Выехавший на место преступления участковый задержал супруга потерпевшей. Полицию вызвала гостья праздника, мужчину сразу же доставили в отдел полиции. Тюменец польностью признал свою вину.
В отношении него возбуждено уголовное по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба управления МВД России по тюменской области.