Муж сломал тюменке ключицу во время празднования дня рождения сына

В Тюмени 55-летний мужчина избил свою жену во время празднования дня рождения сына. В результате разговора между супругами завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Задержанный нанес удары своей жене, после которых она получила перелом ключицы.

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