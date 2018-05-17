Четверо екатеринбуржцев промышляли кражами в тюменских обувных магазинах

Тюменские оперативники задержали жителей Екатеринбурга, которые промышляли кражами в обувных магазинах Тюмени. В преступную группу входили четверо нигде официально не работающих мужчин – 24, 27 и двое 29 лет.
После поступления сообщения о первой краже из обувного магазина, полиция, выехавшая на место преступления, изъяла записи с камер видеонаблюдения, а также опросила персонал и других возможных свидетелей.
На следующий день в дежурную часть УМВД России по городу Тюмени поступило сообщение о еще одной краже из обувного магазина той же сети, расположенного в другом торговом центре областной столицы. Схожесть обоих преступлений навела оперативников на мысль о существование одной преступной группы, промышлявшей кражами.
В общей сложности злоумышленники похитили несколько пар обуви на сумму порядка 6 тысяч рублей. Позднее украденные вещи были обнаружены и изъяты. Преступники задержаны.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.
Это уже не первый случай, когда в Тюмени на «гастроли» приезжают преступники из других регионов страны. Так, ранее мы сообщали о том, что посетителей тюменских торговых центров обворовывала Омская карманница.