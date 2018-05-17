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Четверо екатеринбуржцев промышляли кражами в тюменских обувных магазинах

17 мая 2018, 18:01
Тюменские оперативники задержали жителей Екатеринбурга, которые промышляли кражами в обувных магазинах Тюмени. В преступную группу входили четверо нигде официально не работающих мужчин – 24, 27 и двое 29 лет.
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Тюмень

Тюменские оперативники задержали жителей Екатеринбурга, которые промышляли кражами в обувных магазинах Тюмени. В преступную группу входили четверо нигде официально не работающих мужчин – 24, 27 и двое 29 лет.

После поступления сообщения о первой краже из обувного магазина, полиция, выехавшая на место преступления, изъяла записи с камер видеонаблюдения, а также опросила персонал и других возможных свидетелей.

На следующий день в дежурную часть УМВД России по городу Тюмени поступило сообщение о еще одной краже из обувного магазина той же сети, расположенного в другом торговом центре областной столицы. Схожесть обоих преступлений навела оперативников на мысль о существование одной преступной группы, промышлявшей кражами.

В общей сложности злоумышленники похитили несколько пар обуви на сумму порядка 6 тысяч рублей. Позднее украденные вещи были обнаружены и изъяты. Преступники задержаны.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.

Это уже не первый случай, когда в Тюмени на «гастроли» приезжают преступники из других регионов страны. Так, ранее мы сообщали о том, что посетителей тюменских торговых центров обворовывала Омская карманница.

#Новости#Магазинные кражи#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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