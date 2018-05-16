«Звезда» открывает продажи третьей очереди жилого квартала «Гармония»

Квартиры с частично свободными планировками могут менять формат и подходят как семьям с детьми, так и более взрослому поколению, а также студентам. Подъезды меняют цвета и фактуру стен, становятся еще более безопасными, удобными для маломобильных групп. В третьей очереди, как и в первых двух, появится мангальная зона и территории для активного отдыха жителей, а также очень нужная жителям площадка для выгула собак," - рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО «СК «Звезда» Сергей Харциенко.