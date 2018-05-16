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«Звезда» открывает продажи третьей очереди жилого квартала «Гармония»

16 мая 2018, 10:01
Хотите жить в современном доме с безопасным уютным двором и школой за углом? Тогда «Гармония» создана для вас!
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Тюмень

В жилом квартале «Гармония», который возводит в Тюмени строительная компания «Звезда», в мае стартуют продажи третьей очереди.

Два дома первой очереди были сданы на квартал раньше запланированного срока и уже заселены.

Дома второй очереди будут введены в эксплуатацию в текущем году, строительство там идет в соответствии с графиком. Третья очередь – это еще два монолитных дома в 16 и 10 этажей - сдаются в 4 квартале 2019 года.

"Мы прислушиваемся к пожеланиям наших покупателей и совершенствуем каждую последующую очередь проекта. Так, планировки квартир в третьей очереди становятся разнообразнее и эргономичнее, чем в двух первых.

Квартиры с частично свободными планировками могут менять формат и подходят как семьям с детьми, так и более взрослому поколению, а также студентам. Подъезды меняют цвета и фактуру стен, становятся еще более безопасными, удобными для маломобильных групп. В третьей очереди, как и в первых двух, появится мангальная зона и территории для активного отдыха жителей, а также очень нужная жителям площадка для выгула собак," - рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО «СК «Звезда» Сергей Харциенко.

В новостройках представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадями от 38 до 84 кв.м с функциональными планировками, грамотным зонированием и большими кухнями-гостиными (13-20 кв.м.), чтобы семьям было, где собраться вечером и куда пригласить гостей.

Важными плюсами комплекса являются колясочные в подъездах, детские и спортивные площадки с безопасным покрытием, а также закрытая территория и видеонаблюдение по периметру. Отметить стоит входные группы с доступом дневного света за счет стеклянных дверей и дизайнерское оформление подъездов.

"У третьей очереди «Гармонии» довольно выгодное местоположение для семей с детьми, поскольку именно эти два дома будут граничить со школьным двором. Напомню, школа на 1200 мест откроет свои двери уже в текущем году," - уточнил Сергей Харциенко.

Жилой квартал «Гармония» — это, пожалуй, уникальный комплекс, выполненный в едином архитектурном решении. Квартал уже получил неофициальное название «Оазис Тюменской слободы», и полностью его оправдывает. Хотите проверить? Выбирайте квартиру на сайте, записывайтесь на просмотр по телефону +7 (3452) 68 95 95 и приходите в офис продаж по адресу: ул. А. Протозанова, 16.

Застройщик: ООО «СК «Звезда»

#Новости#Тюмень#Недвижимость#Александр Васильев#Общество
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