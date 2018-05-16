nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Жительница Тюмени продавала несуществующие путевки в санаторий

16 мая 2018, 09:33
В конце апреля в полицию города Тюмени обратилась женщина, которая сообщила о том, что стала жертвой мошенников. По словам потерпевшей, знакомые сообщили ей, что есть возможность купить путевку в один из санаториев на территории области по сниженной цене.

Женщину заинтересовало данное предложение, и она встретилась с подозреваемой. Со слов последней, через нее можно купить путевку за полцены. Потерпевшая поверила в словесные обещания и перевела злоумышленнице сумму в 20 тыс. рублей, не взяв при этом никаких документальных подтверждений совершенной сделки. После получения денег подозреваемая, не выполнив устные обещания, прекратила контакты с потерпевшей.

В настоящее время сотрудники полиции установили личность женщины, обещавшей дешевые путевки. При этом сотрудники правоохранительных органов не исключают тот факт, что она может быть замешана в нескольких подобных эпизодах, сообщает пресс-служба УМВД по городу Тюмени.

#Новости#Санаторий#Мошенничество#Алексей Колесов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25