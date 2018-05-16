Жительница Тюмени продавала несуществующие путевки в санаторий

Женщину заинтересовало данное предложение, и она встретилась с подозреваемой. Со слов последней, через нее можно купить путевку за полцены. Потерпевшая поверила в словесные обещания и перевела злоумышленнице сумму в 20 тыс. рублей, не взяв при этом никаких документальных подтверждений совершенной сделки. После получения денег подозреваемая, не выполнив устные обещания, прекратила контакты с потерпевшей.