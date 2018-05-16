Жители Тураева остались на неделю без воды из-за ошибки односельчанина

Жильцы деревни Тураево в Тюменском районе почти неделю живут без воды из-за аварии центрального водопровода - подрядная организация при подключении к сети одного из домов пробила магистральную трубу. По словам жителей, теперь им приходится ездить в соседнее село, а некоторые и вовсе вынуждены набирать воду в ближайшем водоеме.
Как рассказали владельцы домов, проблема коснулась примерно 1000 человек. «Муниципалитет не предпринимает никаких действий. Сотня семей с маленькими детьми, у многих подворье со скотиной. И все это в разгар пожароопасного сезона», – пишет житель населенного пункта.
Для выяснения подробностей редакция NashGorod.ru связалась с главой администрации Ембаевского муниципального образования Диной Бурундуковой, которая сообщила, что поводов для беспокойства нет. Она также сказала, что у жителей есть все необходимое для того, чтобы обеспечить себя питьевой водой – две колонки, расположенные на улице Аширбекова, а также станция питьевого водоснабжения, где литр воды стоит 16 копеек. При этом она отметила, что у жителей населенного пункта в каждом доме имеется личное транспортное средство. Поставлять питьевую воду муниципалитет, по ее словам, не может в связи с отсутствием необходимой техники.
Представитель муниципалитета пояснила, что водоснабжение перекрыли из-за неосторожности одного из жителей - он решил провести водоснабжающую трубу к своему участку. Получив разрешение и соответствующие схемы, он нанял подрядную организацию, которая в итоге пробила магистраль. Водоснабжение пришлось перекрыть до устранения поломки.
Глава Тураевской администрации также подчеркивает, что вчера, 15 мая, было получено разрешение от «Газпром газораспределение Север» на производство земляных работ, поскольку на этой территории расположены газораспределительные сети. Представитель муниципалитета предполагает, что работы закончат ближе к концу текущей недели. Чинить трубопровод, принадлежащий МУП «Ембаевскому ЖКХ», будут за счет средств стороны, причинившей ущерб.
«Люди, которые жалуются, по большей части "уворовывают" воду, потому что МУП «Ембаевское ЖКХ» поднимает 700 кубов воды в месяц по счетчикам, а договоры с физическими лицами заключены только на 350 кубов. У части жителей, по данным ЖКХ, есть скважины», – подытожила Дина Бурундукова.