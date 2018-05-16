Жители Тураева остались на неделю без воды из-за ошибки односельчанина

Для выяснения подробностей редакция NashGorod.ru связалась с главой администрации Ембаевского муниципального образования Диной Бурундуковой, которая сообщила, что поводов для беспокойства нет. Она также сказала, что у жителей есть все необходимое для того, чтобы обеспечить себя питьевой водой – две колонки, расположенные на улице Аширбекова, а также станция питьевого водоснабжения, где литр воды стоит 16 копеек. При этом она отметила, что у жителей населенного пункта в каждом доме имеется личное транспортное средство. Поставлять питьевую воду муниципалитет, по ее словам, не может в связи с отсутствием необходимой техники.