Женщина заказала убийство собственной матери под Тюменью

В ходе следствия было установленно, что женщина испытывала неприязнь к своей матери из-за того, что та хотела принимать активное участие в жизни своей дочери. В связи с этим женщина задумала совершить убийство.Расправиться с пенсионеркой она подговорила своего 41-летнего сожителя, который ранее уже был судим за убийство. Вместе они разработали план.