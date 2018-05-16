Женщина заказала убийство собственной матери под Тюменью

В ходе следствия было установленно, что женщина испытывала неприязнь к своей матери из-за того, что та хотела принимать активное участие в жизни своей дочери. В связи с этим женщина задумала совершить убийство.Расправиться с пенсионеркой она подговорила своего 41-летнего сожителя, который ранее уже был судим за убийство. Вместе они разработали план.
Далее преступник уехал в Екатеринбург, там 17 сентября 2017 года его задержали сотрудники полиции и доставили в Тюмень. В ходе расследования обвиняемые полностью признали свою вину. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд, сообщает СУ СК России по Тюменской области.