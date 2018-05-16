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Виновный в пожаре дома на Олимпийской отправится мести улицы

16 мая 2018, 18:57
Приговор тюменского суда по делу об умышленном поджоге квартиры в доме по улице Олимпийской вступил в силу. Обвиняемому назначили один год исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства.

По совету адвоката обвиняемый согласился на рассмотрение уголовного дела без исследования доказательств. Более того, мужчина признал свою вину. На смягчение приговора повлияло и то, что мужчина работает грузчиком, а также содержит двух малолетних детей, сообщает «Вслух.ру».

Напомним, ранее муниципальные власти Тюмени сообщили о готовности отремонтировать многоэтажный дом № 4 на улице Олимпийской, пострадавший при пожаре в январе 2018. В доме ждут ремонта 88 квартир, а 60 жителей получают от муниципальных властей компенсацию расходов на проживание.

#Новости#Жертвы пожара#Александр Васильев#Общество
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