Виновный в пожаре дома на Олимпийской отправится мести улицы

По совету адвоката обвиняемый согласился на рассмотрение уголовного дела без исследования доказательств. Более того, мужчина признал свою вину. На смягчение приговора повлияло и то, что мужчина работает грузчиком, а также содержит двух малолетних детей, сообщает «Вслух.ру».