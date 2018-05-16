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Тюменцы призывают в соцсетях убрать на озере горы мусора от цыганского табора

16 мая 2018, 19:27
Жители Тюмени обнаружили возле озера свалку, оставленную цыганским табором. Комментарии по этому поводу и фотографии мусора выложил тюменец в социальной сети сегодня, 16 мая.
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Тюмень

В паблике «ЧС Тюмень» местный житель Никита Б. написал, что в центре Заречного района вокруг местного озера съехавшие в 2013 году цыганские семьи оставили бытовой мусор, стройматериалы и прогнившие гаражи. По его словам, сейчас берег начал зарастать камышом. Тюменец предложил привести территорию в порядок.

«Как хорошо было бы и уточек покормить, и с книжкой у берега посидеть, но вместо этого мы, жители прилегающих домов, наблюдаем, как с каждым днем ситуация меняется все в более худшую сторону», - пишет в соцсети Никита.

Многие пользователи поддержали молодого человека, предложив провести субботник в пятницу в 20:00 около озера.

«Идея отличная. Нужно на все подъезды близстоящих домов повесить объявления о субботнике вокруг озера и пригласить и других желающих», - добавила Аня Т.

«Хорошее дело! Поддерживаю! Молодцы, что есть люди, которые хотят видеть нашу Тюмень чистой», - согласилась с остальными Ирина Ж.

Добавим, что долгие годы в первом Заречном микрорайоне проживал цыганский табор. Позже они покинули свою стоянку и переехали жить в поселок Березники в новые благоустроенные жилища.

#Новости#Мусор#Свалки#Тюмень#Виктория Макарова#Общество
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