Тюменцы призывают в соцсетях убрать на озере горы мусора от цыганского табора

В паблике «ЧС Тюмень» местный житель Никита Б. написал, что в центре Заречного района вокруг местного озера съехавшие в 2013 году цыганские семьи оставили бытовой мусор, стройматериалы и прогнившие гаражи. По его словам, сейчас берег начал зарастать камышом. Тюменец предложил привести территорию в порядок.
«Как хорошо было бы и уточек покормить, и с книжкой у берега посидеть, но вместо этого мы, жители прилегающих домов, наблюдаем, как с каждым днем ситуация меняется все в более худшую сторону», - пишет в соцсети Никита.
Многие пользователи поддержали молодого человека, предложив провести субботник в пятницу в 20:00 около озера.
«Идея отличная. Нужно на все подъезды близстоящих домов повесить объявления о субботнике вокруг озера и пригласить и других желающих», - добавила Аня Т.
«Хорошее дело! Поддерживаю! Молодцы, что есть люди, которые хотят видеть нашу Тюмень чистой», - согласилась с остальными Ирина Ж.
Добавим, что долгие годы в первом Заречном микрорайоне проживал цыганский табор. Позже они покинули свою стоянку и переехали жить в поселок Березники в новые благоустроенные жилища.