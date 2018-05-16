Тюменский школьник задержан за попытку сбыта наркотических веществ

Сотрудники уголовного розыска задержали на днях школьника, который пытался сбыть наркотические вещества в Тюмени. В ходе следственных мероприятий установлено, что молодой человек способствовал распространению запрещенных веществ через Интернет.
По словам сотрудников МВД, старшеклассник рисовал на фасадах домов адрес сайта через который предполагалась продажа наркотиков.
Молодого человека задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч. 2 ст. 228.1 (Попытка сбыта наркотических веществ). Если юношу признают виновным, он может быть отправлен в воспитательную колонию, сообщает УМВД Тюмени. В настоящее время в отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного «Попытка сбыта наркотических веществ», сообщает Умвд россии по Тюменской области.
Также 15 мая в Ишиме на восемь лет был осужден наркокурьер, который перевозил 741 гр N-метилэфедрона. Злоумышленник пытался доехать на арендованном автомобиле до Нефтеюганска, но был остановлен и досмотрен сотрудниками полиции.