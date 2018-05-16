Тюменский школьник задержан за попытку сбыта наркотических веществ

Молодого человека задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч. 2 ст. 228.1 (Попытка сбыта наркотических веществ). Если юношу признают виновным, он может быть отправлен в воспитательную колонию, сообщает УМВД Тюмени. В настоящее время в отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного «Попытка сбыта наркотических веществ», сообщает Умвд россии по Тюменской области.