Тюменская облдума проводит тендер на поставку новых унитазов

В то же время, получить информацию о всех планируемых тратах парламентариев не всегда удается. Как сообщал ранее портал NashGorod.ru, в Тюменской облдуме была засекречена информация о расходах на празднование 25-летнего юбилея, в рамках которого планируется провести более 20 мероприятий, а также издать подарочные календари и буклеты, выпустить сувенирную продукцию и снять фильм.