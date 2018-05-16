Тюменская облдума проводит тендер на поставку новых унитазов

Для нужд тюменских депутатов потребовалось пять новых унитазов. На каждый предмет сантехники планируется потратить не более 3,6 тысяч рублей. Поставщик сантехники для областных парламентариев станет известен 18 мая.
Предположительно, появление «унитазного» тендера на портале госзакупок связано с планами по ремонту здания «Дома советов». Так, 10 мая на сайте был опубликован госзаказ на поставку сантехнических изделий на сумму 62,2 тысячи рублей, а также лот на разработку проектной документации по капитальному ремонту здания Думы на сумму в 1,2 миллиона рублей.
В то же время, получить информацию о всех планируемых тратах парламентариев не всегда удается. Как сообщал ранее портал NashGorod.ru, в Тюменской облдуме была засекречена информация о расходах на празднование 25-летнего юбилея, в рамках которого планируется провести более 20 мероприятий, а также издать подарочные календари и буклеты, выпустить сувенирную продукцию и снять фильм.