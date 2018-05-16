nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Трое неизвестных похитили у пенсионерки в Тюмени 200 000 рублей

16 мая 2018, 16:32
Трое неизвестных похитили у 85-летней пенсионерки 200 000 рублей напугав пожилую женщину грядущим дефолтом.

Трое неизвестных похитили у 85-летней пенсионерки 200 000 рублей напугав пожилую женщину грядущим дефолтом.

Мошенники вошли в доверие и предложили переписать номера денежных купюр, так как в скором времени в стране объявят дефолт. После того, как крупная сумма наличности оказалась в руках преступников – они скрылись с места преступления. Пенсионерка обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лица, причастные к этому преступлению. Полицейские настоятельно рекомендуют обратить внимание своих родственников на соблюдение мер безопасности. Ни в коем случае нельзя демонстрировать или отдавать денежные средства посторонним, особенно если пожилой человек находится один, сообщает УМВД Тюмени.

#Новости#МВД#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25