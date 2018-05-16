Трое неизвестных похитили у пенсионерки в Тюмени 200 000 рублей

Трое неизвестных похитили у 85-летней пенсионерки 200 000 рублей напугав пожилую женщину грядущим дефолтом.
Мошенники вошли в доверие и предложили переписать номера денежных купюр, так как в скором времени в стране объявят дефолт. После того, как крупная сумма наличности оказалась в руках преступников – они скрылись с места преступления. Пенсионерка обратилась в полицию.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лица, причастные к этому преступлению. Полицейские настоятельно рекомендуют обратить внимание своих родственников на соблюдение мер безопасности. Ни в коем случае нельзя демонстрировать или отдавать денежные средства посторонним, особенно если пожилой человек находится один, сообщает УМВД Тюмени.