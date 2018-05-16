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Ссора между двумя влюбленными тюменцами закончилась дракой и разбитым автомобилем

16 мая 2018, 19:58
Накануне в отдел №7 полиции УМВД России по городу Тюмени обратился тюменец, написав заявление по поводу умышленного повреждения его автомобиля. В порче имущества он обвинил свою вторую половину.

Следственно-оперативной группой было выяснено, что потерпевший проживает по соседству со своей бывшей сожительницей в районе СНТ. 15 мая влюбленные встретились на улице, и между ними завязался конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки женщина схватила попавшуюся под руку кастрюлю, предназначенную для полива растений, и начала бить ею по машине. В общей сложности сумма причиненного ущерба составила порядка 15 тыс. рублей. Подозреваемая – 41-летняя тюменка, была задержана сотрудниками правоохранительных органов и доставлена в отделение полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Согласно букве закона, тюменке может грозить штраф до 40 тысяч рублей, либо в размере заработной платы за последние три месяца. Также суд может назначить исправительные работы на срок до одного года, либо выполнение принудительных работ в течение двух лет. Максимальная мера наказания – лишение свободы на срок до двух лет.

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