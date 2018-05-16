Ссора между двумя влюбленными тюменцами закончилась дракой и разбитым автомобилем

Следственно-оперативной группой было выяснено, что потерпевший проживает по соседству со своей бывшей сожительницей в районе СНТ. 15 мая влюбленные встретились на улице, и между ними завязался конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки женщина схватила попавшуюся под руку кастрюлю, предназначенную для полива растений, и начала бить ею по машине. В общей сложности сумма причиненного ущерба составила порядка 15 тыс. рублей. Подозреваемая – 41-летняя тюменка, была задержана сотрудниками правоохранительных органов и доставлена в отделение полиции.