nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Проверка ООО «Ишимская магазин-школа» выявила грубые нарушения пожарной безопасности

16 мая 2018, 09:03
Сотрудники Ишимской межрайонной прокуратуры совместно с МЧС проверили соблюдение требований пожарной безопасности в ООО «Ишимская магазин-школа облпотребсоюза». По факту выявленных нарушений предприятию выписали штраф на общую сумму в 150 тыс. рублей.

Сотрудники Ишимской межрайонной прокуратуры совместно с МЧС проверили соблюдение требований пожарной безопасности в ООО «Ишимская магазин-школа облпотребсоюза». По факту выявленных нарушений предприятию выписан штраф на общую сумму в 150 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, руководитель компании получил предписание привести состояние пожарной безопасности в соответствие с установленными требованиями.

В частности, не соответствуют требованиями строительные материалы, которыми покрыт пол, и отделаны стены по маршруту аварийной эвакуации. Также проверяющие обнаружили горючие материалы на путях аварийных выходов из помещения.

Доступ к одному из запасных выходов оказался затруднен из-за наличия товара. Помимо этого, отсутствует необходимый пожарный шкаф, не производится своевременное обслуживание пожарных рукавов, отсутствует система звукового оповещения на первом этаже здания. Также система сигнализации не синхронизирована с подразделением городской пожарной охраны.

#Новости#Проверка систем оповещения#Ишим#МЧС#Пожарная безопасность#Алексей Колесов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25