Проверка ООО «Ишимская магазин-школа» выявила грубые нарушения пожарной безопасности

Сотрудники Ишимской межрайонной прокуратуры совместно с МЧС проверили соблюдение требований пожарной безопасности в ООО «Ишимская магазин-школа облпотребсоюза». По факту выявленных нарушений предприятию выписан штраф на общую сумму в 150 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, руководитель компании получил предписание привести состояние пожарной безопасности в соответствие с установленными требованиями.
В частности, не соответствуют требованиями строительные материалы, которыми покрыт пол, и отделаны стены по маршруту аварийной эвакуации. Также проверяющие обнаружили горючие материалы на путях аварийных выходов из помещения.
Доступ к одному из запасных выходов оказался затруднен из-за наличия товара. Помимо этого, отсутствует необходимый пожарный шкаф, не производится своевременное обслуживание пожарных рукавов, отсутствует система звукового оповещения на первом этаже здания. Также система сигнализации не синхронизирована с подразделением городской пожарной охраны.