Проверка ООО «Ишимская магазин-школа» выявила грубые нарушения пожарной безопасности

Доступ к одному из запасных выходов оказался затруднен из-за наличия товара. Помимо этого, отсутствует необходимый пожарный шкаф, не производится своевременное обслуживание пожарных рукавов, отсутствует система звукового оповещения на первом этаже здания. Также система сигнализации не синхронизирована с подразделением городской пожарной охраны.