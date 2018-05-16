Президент России испытал на прочность Крымский мост за рулем КАМАЗа

Президент России принял участие в открытии Крымского моста, объединившего полуостров Крым с Кубанью. 15 мая глава государства на грузовике КАМАЗ в сопровождении других участников колонны пересек новый мост.
«Ещё при царе-батюшке люди мечтали, построить этот мост», – рассказал Владимир Путин после поездки.
На сегодняшний день мост является самым протяженным в Европе (19 км). Он рассчитан на пропуск 40 000 автомобилей в сутки и 47 пар поездов. По прогнозам экспертов, его будут пересекать до 14 млн пассажиров и 13 млн тонн груза в год. Максимально разрешенная скорость передвижения – не более 90 км/ч, сообщают «Новые известия».
Со стороны Кубани в Крым мост планируют открыть уже 17 мая, что на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Но железнодорожная часть моста ещё не готова – поезда по ней начнут ходить только в 2019 году.