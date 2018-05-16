Президент России испытал на прочность Крымский мост за рулем КАМАЗа

На сегодняшний день мост является самым протяженным в Европе (19 км). Он рассчитан на пропуск 40 000 автомобилей в сутки и 47 пар поездов. По прогнозам экспертов, его будут пересекать до 14 млн пассажиров и 13 млн тонн груза в год. Максимально разрешенная скорость передвижения – не более 90 км/ч, сообщают «Новые известия».