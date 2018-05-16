Наркокурьер получил 8 лет за перевозку N-метилэфедрона в Тюменской области

Ишимский городской суд 15 мая 2018 года назначил 8 лет лишения свободы 28-летнему жителю Новокузнецка. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст.228 УК РФ («незаконное приобретение, хранение и транспортировка наркотических средств»).
По данным следствия, в марте 2018 года злоумышленник согласился стать курьером для перевозки крупной партии наркотиков из Новосибирска в Нефтеюганск. Мужчина взял в аренду автомобиль «Mazda Familia», однако не придал значения одному из условий в договоре – автомобиль не должен покидать Новосибирскую область. Забрав N-метилэфедрон массой 741 гр злоумышленник направился в Нефтеюганск.
15 марта владельцы автомобиля с помощью GPS маяка обнаружили, что машина находится в Омской области. Посчитав, что «Mazda» угнана, владелец попросил одного из своих знакомых выехать в сторону направления автомобиля. В Тюменском регионе они обратились в полицию и злоумышленник был остановлен в Ишиме. В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли наркотики.
Суд назначил молодому человеку восемь лет в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Тюменской области.