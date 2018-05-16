Наркокурьер получил 8 лет за перевозку N-метилэфедрона в Тюменской области

15 марта владельцы автомобиля с помощью GPS маяка обнаружили, что машина находится в Омской области. Посчитав, что «Mazda» угнана, владелец попросил одного из своих знакомых выехать в сторону направления автомобиля. В Тюменском регионе они обратились в полицию и злоумышленник был остановлен в Ишиме. В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли наркотики.