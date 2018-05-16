На Урале ураган оставил без света тысячи людей

Шквалистый ветер с порывами до 26 метров в секунду стал причиной повреждения электроснабжения в 34 населенных пунктах Свердловской области. Всего без света из-за урагана остались порядка 14 тысяч человек.