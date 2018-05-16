На Урале ураган оставил без света тысячи людей

Шквалистый ветер с порывами до 26 метров в секунду стал причиной повреждения электроснабжения в 34 населенных пунктах Свердловской области. Всего без света остались порядка 14 тысяч человек.
В результате непогоды обесточены оказались дома в Сысертском, Серовском, Белоярском, Ивдельском, Горноуральском, Каменском городских округах, в Камышловском муниципальном районе, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.
Штормовое предупреждение было объявлено в Свердловской области вечером, 15 мая. Когда ветер стих, к ликвидации последствий ЧП приступили около 70 единиц спецтехники и порядка 170 энергетиков. На данный момент электроснабжение 14 тысяч жителей региона, прерванное накануне в результате непогоды, полностью восстановлено, сообщают «Известия».
Напомним, в Тюмени в конце апреля шквалистый ветер также стал причиной значительных повреждений. Стихия срывала крыши и ломала дорожные знаки.