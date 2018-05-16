nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Урале ураган оставил без света тысячи людей

16 мая 2018, 15:03
Шквалистый ветер с порывами до 26 метров в секунду стал причиной повреждения электроснабжения в 34 населенных пунктах Свердловской области. Всего без света из-за урагана остались порядка 14 тысяч человек.

Шквалистый ветер с порывами до 26 метров в секунду стал причиной повреждения электроснабжения в 34 населенных пунктах Свердловской области. Всего без света остались порядка 14 тысяч человек.

В результате непогоды обесточены оказались дома в Сысертском, Серовском, Белоярском, Ивдельском, Горноуральском, Каменском городских округах, в Камышловском муниципальном районе, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Штормовое предупреждение было объявлено в Свердловской области вечером, 15 мая. Когда ветер стих, к ликвидации последствий ЧП приступили около 70 единиц спецтехники и порядка 170 энергетиков. На данный момент электроснабжение 14 тысяч жителей региона, прерванное накануне в результате непогоды, полностью восстановлено, сообщают «Известия».

Напомним, в Тюмени в конце апреля шквалистый ветер также стал причиной значительных повреждений. Стихия срывала крыши и ломала дорожные знаки.

#Новости#Ураганы#Свердловская область#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25