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Голый мужчина напугал жительницу Тюменской области в лесу

16 мая 2018, 13:03
Жительница Тобольска пожаловалась в соцсетях на голого мужчину, которого она увидела в лесу во время пробежки около стадиона «Тобол». Инцидент произошел 15 мая вечером.

Женщина смогла сфотографировать неизвестного. На вид мужчине 25-35 лет, он в очках, волосы русые и среднее телосложение. Женщина вызвала полицию, однако сотрудники правопорядка не смогли его разыскать, сообщает ng72.ru.

Напомним, что 1 мая жители Тюмени запечатлели голого мужчину в одном из рейсовых автобусов города. Мнения по поводу инцидента разделились. Одни предполагали, что над мужчиной кто-то так пошутил. Также высказывались версии «побега от любовницы», ограбления и выплаты ипотеки.

Стоит отметить, что сезон «голых людей» открывается в Тюменской области каждый год примерно с мая. Так 9 мая 2017 года странного гражданина, облаченного только в плед и носки, заметили случайные прохожие в районе улицы Совхозной.

#Новости#Голые люди#Александр Мязин#Общество
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