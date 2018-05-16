Голый мужчина напугал жительницу Тюменской области в лесу

Женщина смогла сфотографировать неизвестного. На вид мужчине 25-35 лет, он в очках, волосы русые и среднее телосложение. Женщина вызвала полицию, однако сотрудники правопорядка не смогли его разыскать, сообщает ng72.ru.
Напомним, что 1 мая жители Тюмени запечатлели голого мужчину в одном из рейсовых автобусов города. Мнения по поводу инцидента разделились. Одни предполагали, что над мужчиной кто-то так пошутил. Также высказывались версии «побега от любовницы», ограбления и выплаты ипотеки.
Стоит отметить, что сезон «голых людей» открывается в Тюменской области каждый год примерно с мая. Так 9 мая 2017 года странного гражданина, облаченного только в плед и носки, заметили случайные прохожие в районе улицы Совхозной.