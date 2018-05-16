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Дочь адвоката Дианы Шурыгиной подозревается в смертельном ДТП в Ульяновске

16 мая 2018, 15:32
В Ульяновске дочь адвоката Дианы Шурыгиной сбила насмерть 6-летнего ребенка, после чего принялась отмывать капот шампанским, а затем протёрла знаменем Победы. Ребенок погиб на месте, а виновница скрылась с места происшествия.

В Ульяновске дочь адвоката Дианы Шурыгиной сбила насмерть 6-летнего ребенка, после чего принялась отмывать капот шампанским, а затем протёрла знаменем Победы. Ребенок погиб на месте, а виновница скрылась с места происшествия.

По информации СМИ, ребенок переходил дорогу на зеленый свет на одной из улиц города. В этот момент черный ВАЗ-2114 на большой скорости сбил мальчика и скрылся. В городе был объявлен розыск машины и через сутки подозрительный автомобиль обнаружил работник автосервиса.

Прибывшие сотрудники МВД просмотрели видеозапись с камер СТО. На видео из машины вышли мужчина и женщина. Женщина взяла бутылку шампанского и стала отмывать кровь ребенка с машины. Примечательно, что в качестве тряпки использовался флаг Дня Победы.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Максимальное наказание, которое грозит виновнику — 5 лет лишения свободы. ДТП вызвало широкий общественный резонанс в городе. Местные жители считают, что женщина, сбившая ребенка, является дочерью адвоката, которая защищала в суде скандально известную, в Ульяновске Диану Шурыгину, сообщает «ФедералПресс».

#Новости#Александр Мязин#Общество
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