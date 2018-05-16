Дочь адвоката Дианы Шурыгиной подозревается в смертельном ДТП в Ульяновске

По информации СМИ, ребенок переходил дорогу на зеленый свет на одной из улиц города. В этот момент черный ВАЗ-2114 на большой скорости сбил мальчика и скрылся. В городе был объявлен розыск машины и через сутки подозрительный автомобиль обнаружил работник автосервиса.