Cуд Тюменской области оставил в силе штрафы участникам медицинского картеля

Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел жалобу трех участников сговора на торгах при разыгрывании контрактов поставки медицинских товаров и оставил для компаний ООО «РМК», ООО «СПЕКТР», ООО «Электра» штраф в силе. Общая сумма контрактов, которую восемь участников сговора поделили между собой, составила более 1 миллиарда рублей, сумма штрафов для всех ответчиков по делу - 260 миллионов рублей.
По мнению представителей компаний ООО «РМК», ООО «СПЕКТР» и ООО «Электра», данные организации должны были освободить от штрафа, так как руководители компаний в ходе следствия признали свою вину.
Однако, согласно КоАП РФ, освобождению от административной ответственности подлежит лишь тот, кто первым сообщил об участии в сговоре. Ни одна из данных организаций не была первой, чье руководство написало «явку с повинной», пояснил глава Тюменского УФАС России Игорь Веретенников.