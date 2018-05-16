Cуд Тюменской области оставил в силе штрафы участникам медицинского картеля

Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел жалобу трех участников сговора на торгах при разыгрывании контрактов поставки медицинских товаров и оставил для компаний ООО «РМК», ООО «СПЕКТР», ООО «Электра» штраф в силе. Общая сумма контрактов, которую восемь участников сговора поделили между собой, составила более 1 миллиарда рублей, сумма штрафов для всех ответчиков по делу - 260 миллионов рублей.