nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Cуд Тюменской области оставил в силе штрафы участникам медицинского картеля

16 мая 2018, 18:02
Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел жалобу трех участников сговора на торгах при разыгрывании контрактов поставки медицинских товаров и оставил для компаний ООО «РМК», ООО «СПЕКТР», ООО «Электра» штраф в силе. Общая сумма контрактов, которую восемь участников сговора поделили между собой, составила более 1 миллиарда рублей, сумма штрафов для всех ответчиков по делу - 260 миллионов рублей.

Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел жалобу трех участников сговора на торгах при разыгрывании контрактов поставки медицинских товаров и оставил для компаний ООО «РМК», ООО «СПЕКТР», ООО «Электра» штраф в силе. Общая сумма контрактов, которую восемь участников сговора поделили между собой, составила более 1 миллиарда рублей, сумма штрафов для всех ответчиков по делу - 260 миллионов рублей.

По мнению представителей компаний ООО «РМК», ООО «СПЕКТР» и ООО «Электра», данные организации должны были освободить от штрафа, так как руководители компаний в ходе следствия признали свою вину.

Однако, согласно КоАП РФ, освобождению от административной ответственности подлежит лишь тот, кто первым сообщил об участии в сговоре. Ни одна из данных организаций не была первой, чье руководство написало «явку с повинной», пояснил глава Тюменского УФАС России Игорь Веретенников.

#Новости#Арбитражный суд Тюменской области#Картельный сговор#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25