«Черных лесорубов» в Тюменской области обнаружат из космоса

Подобные системы уже были опробованы в Пермском крае и Кировской области, где в 2017 году была пресечена незаконная деятельность более чем 10 артелей, занимающихся несанкционированной вырубкой.
Отслеживать и анализировать состояние лесных массивов можно с использованием программного инструмента отечественной разработки, который внесет в реестр отечественного программного обеспечения Министерством связи РФ.
По словам эксперта РАН Сергея Пьянкова, использование современных технологий позволяет сравнительно дешево проводить мониторинг состояния лесного хозяйства, что практически невозможно делать с земли, учитывая огромные территории лесных массивов. При ясной погоде такой мониторинг можно проводить в ежедневном режиме, что позволит оперативно реагировать на любые подозрительные изменения лесной растительности, сообщает пресс-служба Института прикладных исследований геосистем.
Портал NashGorod.ru сообщал о том, что трое жителей Тобольска приобрели необходимое оборудование и наняли рабочих, которым поручили вырубить кедры, сосны, ели и березы на площади в 31 гектар. Ущерб от преступных действий оценен в 21 миллион рублей.