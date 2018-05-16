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«Черных лесорубов» в Тюменской области обнаружат из космоса

16 мая 2018, 08:33
Ученые из Сколково предлагают использовать современные системы зондирования поверхности Земли для борьбы с незаконной вырубкой леса в Тюменской области. Использование спутниковых систем слежения позволит оперативно обнаруживать и пресекать случаи хищения леса.

Подобные системы уже были опробованы в Пермском крае и Кировской области, где в 2017 году была пресечена незаконная деятельность более чем 10 артелей, занимающихся несанкционированной вырубкой.

Отслеживать и анализировать состояние лесных массивов можно с использованием программного инструмента отечественной разработки, который внесет в реестр отечественного программного обеспечения Министерством связи РФ.

По словам эксперта РАН Сергея Пьянкова, использование современных технологий позволяет сравнительно дешево проводить мониторинг состояния лесного хозяйства, что практически невозможно делать с земли, учитывая огромные территории лесных массивов. При ясной погоде такой мониторинг можно проводить в ежедневном режиме, что позволит оперативно реагировать на любые подозрительные изменения лесной растительности, сообщает пресс-служба Института прикладных исследований геосистем.

Портал NashGorod.ru сообщал о том, что трое жителей Тобольска приобрели необходимое оборудование и наняли рабочих, которым поручили вырубить кедры, сосны, ели и березы на площади в 31 гектар. Ущерб от преступных действий оценен в 21 миллион рублей.

#Новости#Спутники#Черные лесорубы#Сколково#Алексей Колесов#Общество
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