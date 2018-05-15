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За покупки в «Одноклассниках» пользователи будут получать кешбэк

15 мая 2018, 09:03
Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый сервис, с помощью которого пользователи смогут получать кешбэк за участие в промоакциях и совершение покупок.

Для получения вознаграждения пользователю необходимо совершить покупку, выбрав интересный товар в разделе «Услуги и купоны». После чего необходимо отсканировать QR-код с электронного чека. После того, как чек будет проверен, на счет пользователя поступит внутренняя валюта социальной сети, с помощью которой можно будет оплачивать различные услуги, предоставляемые «Одноклассниками».

Для маркетологов работа нового сервиса даст возможность отслеживать количество покупок, которые совершаются благодаря онлайн-рекламе.

«Одноклассники» ведут планомерную работу по развитию сервисов, с помощью которых пользователи получают возможность приобретать товары внутри социальной сети. В настоящее время пользователям доступны покупка билетов в кино, врачебные консультации и запись на прием, посещение онлайн-курсов по фитнесу и много другое, сообщает пресс-служба социальной сети.

#Новости#Одноклассники#Социальная сеть#Алексей Колесов#Общество
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