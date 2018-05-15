За покупки в «Одноклассниках» пользователи будут получать кешбэк

Для получения вознаграждения пользователю необходимо совершить покупку, выбрав интересный товар в разделе «Услуги и купоны». После чего необходимо отсканировать QR-код с электронного чека. После того, как чек будет проверен, на счет пользователя поступит внутренняя валюта социальной сети, с помощью которой можно будет оплачивать различные услуги, предоставляемые «Одноклассниками».