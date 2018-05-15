В Тюменской области закрыли цех свиноводческой компании

В пресс-службе областного управления ФССП пояснили, что на предприятии не были проведены ветеринарно-санитарные экспертизы и ветеринарное клеймение туш. Нарушения были зафиксированы в ходе внеплановой проверки цеха. Помимо этого, предприятие принимало животных без сопроводительных документов.