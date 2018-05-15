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В Тюменской области закрыли цех свиноводческой компании

15 мая 2018, 15:06
Госветнадзор Управления ветеринарии Тюменской области закрыл на 60 суток цех одной из свиноводческих компаний. На производстве были зафиксированы грубые нарушения санитарных норм, которые могли стать причиной появления эпидемии.

Госветнадзор Управления ветеринарии Тюменской области закрыл на 60 суток цех одной из свиноводческих компаний. На производстве были зафиксированы грубые нарушения санитарных норм, которые могли стать причиной появления эпидемии.

В пресс-службе областного управления ФССП пояснили, что на предприятии не были проведены ветеринарно-санитарные экспертизы и ветеринарное клеймение туш. Нарушения были зафиксированы в ходе внеплановой проверки цеха. Помимо этого, предприятие принимало животных без сопроводительных документов.

Все это могло создать угрозу не только жизни и здоровью людей, но и стать причиной возникновения эпидемии, решили специалисты Управления ветеринарии Тюменской области, и передали дело, заведенное в отношении организации, в суд.

Работа предприятия была приостановлена на 60 суток по решению суда. Позднее руководство организации устранило все выявленные нарушения, и на днях возобновило работу.

#Новости#Нарушение санитарных норм#Тюменская область#Наиль Каримов#Общество
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