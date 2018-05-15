nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени злоумышленник украл 1 580 кг железнодорожных деталей

15 мая 2018, 10:36
Транспортные полицейские областной столицы задержали 46-летнего мужчину, обвиняемого в краже 1 580 кг железнодорожных деталей. Сообщается, что злоумышленника задержали на 127 км трассы Усть-Тавда – Абаевский. В этот момент он перевозил похищенное.

Транспортные полицейские областной столицы задержали 46-летнего мужчину, обвиняемого в краже 1 580 кг железнодорожных деталей.

Сообщается, что злоумышленника задержали на 127 км трассы Усть-Тавда-Абаевский. В этот момент он перевозил похищенное. При досмотре автотранспорта были обнаружены детали верхнего строения пути.

В ходе выяснения обстоятельств мужчина рассказал, что обратил внимание на бесхозные детали верхнего строения пути, когда ехал на рыбалку. На обратном пути он загрузил их в свою машину, и направился домой. По предварительным данным сумма ущерба составила 23 500 рублей. Задержанный рассказал, что похищенные детали планировал сдать на металлалом.

На данный момент транспортная полиция города в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), сообщает УМВД Тюменской области.

#Новости#МВД#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25