В Тюмени злоумышленник украл 1 580 кг железнодорожных деталей

Транспортные полицейские областной столицы задержали 46-летнего мужчину, обвиняемого в краже 1 580 кг железнодорожных деталей.
Сообщается, что злоумышленника задержали на 127 км трассы Усть-Тавда-Абаевский. В этот момент он перевозил похищенное. При досмотре автотранспорта были обнаружены детали верхнего строения пути.
В ходе выяснения обстоятельств мужчина рассказал, что обратил внимание на бесхозные детали верхнего строения пути, когда ехал на рыбалку. На обратном пути он загрузил их в свою машину, и направился домой. По предварительным данным сумма ущерба составила 23 500 рублей. Задержанный рассказал, что похищенные детали планировал сдать на металлалом.
На данный момент транспортная полиция города в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), сообщает УМВД Тюменской области.