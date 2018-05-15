В Тюмени злоумышленник украл 1 580 кг железнодорожных деталей

В ходе выяснения обстоятельств мужчина рассказал, что обратил внимание на бесхозные детали верхнего строения пути, когда ехал на рыбалку. На обратном пути он загрузил их в свою машину, и направился домой. По предварительным данным сумма ущерба составила 23 500 рублей. Задержанный рассказал, что похищенные детали планировал сдать на металлалом.