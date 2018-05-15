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В Тюмени отремонтируют более 130 километров дорожного полотна

15 мая 2018, 13:51
В областном центре построят около 14 км новых дорог и сделают капитальный ремонт порядка 10 км. Также в Тюмени появятся 16 новых остановочных пунктов и более 4 километров велосипедных дорожек.
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Тюмень

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В настоящее время на улице Ростовцева идет строительство двухполосной дороги, длина которой составит порядка 750 метров. Там же оборудуют 30 парковочных мест, ливневую канализацию, тротуары, уличное освещение и велодорожки.

По словам заместителя директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгения Сорокина, новая дорога на этом участке соединит улицы Суходольскую и Монтажников.

Работы идут и на улице Николая Федорова, где новая четырехполосная трасса соединит улицы Федюнинского и Широтную. На данном участке строительства также будут оборудованы велодорожки и проведено озеленение, сообщает «АиФ Тюмень».

#Новости#Ремонт дорог#Тюмень#Транспорт#Наиль Каримов#Общество
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