В Тюмени двое малышей выбрались на подоконник многоэтажки и кидали вниз игрушки

Двое тюменских детей выбрались из квартиры многоэтажки на подоконник и кидали на асфальт игрушки. ЧП произошло в жилом комплексе «Юбилейный», расположенном на улице Монтажников.
Опасные детские игры заметили случайные прохожие, которые и вызвали на место спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили лестницу и уже начали подниматься, однако дети, заметив это, спешно вернулись в квартиру.
Позднее выяснилось, что дети в момент инцидента находились в квартире одни, а таким опасным способом малыши решили себя развлечь. Это уже не первый подобный случай в этой квартире, сообщает «Вслух.Ру».