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В Тюмени двое малышей выбрались на подоконник многоэтажки и кидали вниз игрушки

15 мая 2018, 15:46
Двое тюменских детей забрались из квартиры многоэтажки на подоконник и кидали на асфальт игрушки. ЧП произошло в жилом комплексе «Юбилейный», расположенном на улице Монтажников.
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Дети

Двое тюменских детей выбрались из квартиры многоэтажки на подоконник и кидали на асфальт игрушки. ЧП произошло в жилом комплексе «Юбилейный», расположенном на улице Монтажников.

Опасные детские игры заметили случайные прохожие, которые и вызвали на место спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили лестницу и уже начали подниматься, однако дети, заметив это, спешно вернулись в квартиру.

Позднее выяснилось, что дети в момент инцидента находились в квартире одни, а таким опасным способом малыши решили себя развлечь. Это уже не первый подобный случай в этой квартире, сообщает «Вслух.Ру».

#Новости#Опасные игры#Дети#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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