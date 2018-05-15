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В конкурсе юных инспекторов примут участие 5 000 школьников Тюменской области

15 мая 2018, 13:06
Областной конкурс юных автоинспекторов «Безопасное колесо» состоится в одном из детских лагерей с 15 по 18 мая. По сообщениям ГИБДД, в нем примут участие 120 школьников Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Многие участники конкурса уже становились победителями других подобных соревнований. Предполагается, что дети проводят серьезную работу по популяризации правил ПДД среди своих сверстников.

В Тюменской области насчитывается 404 отряда юных автоинспекторов (5 000 школьников).

Торжественное открытие конкурса намечено на 16 мая. Молодые «инспекторы» покажут свои возможности в вождении велосипеда, пройдут автогородок, и покажут знания ПДД и основ оказания первой помощи. Творческие коллективы представят свои выступления на тему безопасности дорожного движения. Победители состязания представят Тюменскую область на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо», сообщает ГИБДД Тюменской области.

#Новости#ГИБДД#Александр Мязин#Общество
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