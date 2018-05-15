В конкурсе юных инспекторов примут участие 5 000 школьников Тюменской области

Областной конкурс юных автоинспекторов «Безопасное колесо» состоится в одном из детских лагерей с 15 по 18 мая. По сообщениям ГИБДД, в нем примут участие 120 школьников Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.