В конкурсе юных инспекторов примут участие 5 000 школьников Тюменской области

Многие участники конкурса уже становились победителями других подобных соревнований. Предполагается, что дети проводят серьезную работу по популяризации правил ПДД среди своих сверстников.
В Тюменской области насчитывается 404 отряда юных автоинспекторов (5 000 школьников).
Торжественное открытие конкурса намечено на 16 мая. Молодые «инспекторы» покажут свои возможности в вождении велосипеда, пройдут автогородок, и покажут знания ПДД и основ оказания первой помощи. Творческие коллективы представят свои выступления на тему безопасности дорожного движения. Победители состязания представят Тюменскую область на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо», сообщает ГИБДД Тюменской области.