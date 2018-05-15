В Абатском районе будут судить браконьера за истребление самки косули

Жителя деревни Костылева осудят за убийство самки косули. 54-летнего браконьера выследили по оставленным им следам.
Из материалов дела следует, что 7 марта текущего года фигурант пошел на лыжах в лес, где установил петлю для поимки косули. Спустя несколько дней мужчина вернулся и увидел, что в петлю угодила самка сибирской косули, после чего он освежевал тушу и спрятал ее под снегом. Уже ночью браконьер вернулся, сложил мясо животного в рюкзак и отправился домой. Возле дома он снял лыжи и оставшийся путь прошел пешком.
Через несколько дней сотрудники Абатского районного отдела Госохотуправления Тюменской области обнаружили на месте разделки животного четыре конечности, голову и шкуру.
Правоохранители пошли по следам от лыж, которые привели их на улицу Механизаторов. Далее они уже шли по следам оставленным обувью подозреваемого, которые привели их к месту проживания браконьера.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба». По решению суда на имущество подозреваемого (трактор и автомобиль) наложен арест. Кроме того, браконьеру грозит штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, сообщает старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Елена Мельникова.