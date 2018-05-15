В Абатском районе будут судить браконьера за истребление самки косули

Из материалов дела следует, что 7 марта текущего года фигурант пошел на лыжах в лес, где установил петлю для поимки косули. Спустя несколько дней мужчина вернулся и увидел, что в петлю угодила самка сибирской косули, после чего он освежевал тушу и спрятал ее под снегом. Уже ночью браконьер вернулся, сложил мясо животного в рюкзак и отправился домой. Возле дома он снял лыжи и оставшийся путь прошел пешком.