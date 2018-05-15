Тюменская область планирует продвигать свой несырьевой экспорт на международный рынок

Увеличение поставок продукции тюменских производителей в другие регионы Российской Федерации и за рубеж обсудили на заседании Экспортного совета в правительстве региона. Отраслевые приоритеты обозначил заместитель губернатора Вадим Шумков.
Одним из направлений развития экспорта является участие промышленных и аграрных предприятий Тюменской области во всероссийских и международных выставках, а также выезды в другие регионы страны и за рубеж местных бизнес-делегаций, которые могли бы наладить новые деловые контакты.
Также, на базе одного из ведущих тюменских ВУЗов планируют начать подготовку кадров в сфере сбыта и экспорта. Еще одним направлением может стать оказание господдержки и сопровождение ориентированным на экспорт инвестпроектам.
Заместитель губернатора региона Вадим Шумков уверен, что развитие экспорта тюменской продукции сможет уберечь местного производителя от проблем с реализацией товаров, сообщает «АиФ Тюмень».